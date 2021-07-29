Расслабляться рано: ситуация с коронавирусом в России

Ситуация постепенно стабилизируется

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 23270 новых случаев коронавируса. Из больниц выписаны 20834 человека. Благодаря массовой вакцинации и введенным ограничениям, ситуация с ковидом в нашей стране постепенно стабилизируется. Но, как говорят врачи, расслабляться пока рано.

Не успел и оказался в "красной зоне". Как почти каждый второй пациент госпиталя на ВДНХ. У Максима Гояна поражено 30 процентов легких. Но у большинства заболевших ковидом - 50, а то и 80.

"Нужно прививаться, конечно. Естественно, чувствуются последствия, осложнения по здоровью и так далее", - говорит он.

Пациентов, по словам врачей, в последние дни доставляют меньше. Но две трети - с тяжелыми осложнениями.

"Пациент очень быстро заболевает, очень быстро ухудшается состояние и у нас остается минимум времени для того, чтобы действительно оказать необходимую помощь для того, чтобы остановить развитие заболевания", - говорит заведующая терапевтическими отделениями временного госпитали на ВДНХ Инна Пономарева.

Тех, кто идет на поправку, уговаривать сделать прививки через полгода, уже не придется. Желающих еще раз оказаться под аппаратом ИВЛ, пройти курс лечения антибиотиками и гормональными препаратами, среди этих людей, точно не найдется. Массовая иммунизация, говорят врачи, действительно помогла резко снизить поток заболевших. Теперь, чтобы избежать рецидивов, очень важно не повторить своих же ошибок. И пройти ревакцинацию.

В Москве количество заболевших и тех, кто вылечился, постепенно уравнивается. В 11 регионах заметны тенденции даже к устойчивому снижению. Еще в 14 - обстановка постепенно стабилизируется. Свою роль сыграли и введенные ограничения. Особенно в туристических центрах - Хакасии, Краснодаре, Волгограде и Вологде. Здесь ужесточены правила заселения в гостиницы.

На массовые мероприятия разрешено собирать не больше 500 человек. Эти правила действуют до конца лета. Режим повышенной готовности объявлен и в Магадане. Эпидобстановка в области - неблагоприятная. Поэтому в регион срочно доставляют все три вида российских вакцин. Какой сделать прививку, жители выбирают сами.

В Магадане сделали прививки более 40% населения. В ближайшее время в областном Минздраве ожидают поступления еще 10 тысяч доз. Компоненты для производства российской вакцины "Спутник V", сегодня закупает Аргентина. В страну доставлено 500 литров активного вещества. Это позволит выпустить 760 тысяч доз второго компонента "Спутника". Первый уже доказал свою эффективность.

А вот Минздрав Болгарии назвал ошибкой приобретение препарата "АстроЗенека" и раскритиковал саму кампанию по вакцинации, одобренную предыдущим правительством. Пожилые люди не были внесены в группу, которым прививки требовались в первую очередь. Не учтены риски для граждан с хроническими заболеваниями. Из-за этих ошибок, уверены врачи, скончались 10 тысяч человек.

Но самым опасным регионом мира ВОЗ называет Мьянму. В стране не ведется учет больных и летальных исходов. Нет полноценной медпомощи и, тем более, вакцинации. Мьянма, по словам спецпредставителя по правам человека в ООН Тома Эндрюса, превращается в суперраспространителя COVID-19.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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