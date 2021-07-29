В Анталье могут объявить режим ЧС из-за природных пожаров

Сообщается об одном погибшем

Один человек погиб в результате крупного природного пожара в районе турецкой Антальи. Растёт и число пострадавших. Их уже более шестидесяти, сообщили сегодня местные власти. Они назвали возгорание сильнейшим из всех, с которыми сталкивались. Регион могут объявить зоной бедствия. Огонь бушует недалеко от отелей. Российские туристы за помощью не обращались.

Турецкие власти сообщают о первом погибшем в результате пожаров в Анталье. Еще 10 человек оказались заблокированы в районе плотины Оймапынар. Всего говорится уже о 62 пострадавших. Сгорело множество домов и несколько предприятий. Сейчас лесной пожар, вспыхнувший накануне в 4-х курортных районах Антальи, значительно продвинулся к жилым постройкам, поэтому жителей 18 населенных пунктов экстренно эвакуируют. Российских туристов попросили пока не покидать отелей.

В тушении пожаров принимает участие и российский самолёт-амфибия Бе-200. Днем сильная жара - температура выше 40 градусов, а из-за порывистого ветра огонь быстро распространяется.

Едким дымом заволокло Сиде, здесь тяжело дышать - в воздухе пепел. Местные власти уже оценивают пожар, как самый крупный в истории региона.

Горят и сельхозугодья – животные задыхаются от угарного газа. К тушению привлечены сотни человек, два самолёта и 15 вертолётов. По сообщениям местных властей, возгорания в Манавгате взяты под контроль, но из-за погодных условий возникают всё новые и новые очаги. Если ситуацию не удастся переломить, в Анталье могут объявить чрезвычайное положение.

"ТВ Центр".

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