ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Анталье могут объявить режим ЧС из-за природных пожаров

11:39
  • четверг
  • 29 июля 2021

Сообщается об одном погибшем

Один человек погиб в результате крупного природного пожара в районе турецкой Антальи. Растёт и число пострадавших. Их уже более шестидесяти, сообщили сегодня местные власти. Они назвали возгорание сильнейшим из всех, с которыми сталкивались. Регион могут объявить зоной бедствия. Огонь бушует недалеко от отелей. Российские туристы за помощью не обращались.

Турецкие власти сообщают о первом погибшем в результате пожаров в Анталье. Еще 10 человек оказались заблокированы в районе плотины Оймапынар. Всего говорится уже о 62 пострадавших. Сгорело множество домов и несколько предприятий. Сейчас лесной пожар, вспыхнувший накануне в 4-х курортных районах Антальи, значительно продвинулся к жилым постройкам, поэтому жителей 18 населенных пунктов экстренно эвакуируют. Российских туристов попросили пока не покидать отелей.

В тушении пожаров принимает участие и российский самолёт-амфибия Бе-200. Днем сильная жара - температура выше 40 градусов, а из-за порывистого ветра огонь быстро распространяется.

Едким дымом заволокло Сиде, здесь тяжело дышать - в воздухе пепел. Местные власти уже оценивают пожар, как самый крупный в истории региона.

Горят и сельхозугодья – животные задыхаются от угарного газа. К тушению привлечены сотни человек, два самолёта и 15 вертолётов. По сообщениям местных властей, возгорания в Манавгате взяты под контроль, но из-за погодных условий возникают всё новые и новые очаги. Если ситуацию не удастся переломить, в Анталье могут объявить чрезвычайное положение.

"ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Последствия лесных пожаров в Турции
Последствия лесных пожаров в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
Лесные пожары в Турции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.