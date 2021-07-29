Российские рапиристки вышли в финал Олимпиады

Они обыграли спортсменок из США

В Токио проходит шестой день Олимпийских игр. Впервые за последние 17 лет Россия выиграла медаль в академической гребле - у нас серебро. Награду в парных двойках завоевали Василиса Степанова и Елена Орябинская. До первого места им не хватило буквально полторы секунды.

25-ю награду в копилку нашей сборной принес пловец Климент Колесников. Он стал третьим в "королевской дистанции" - 100 метров вольным стилем.

Российские рапиристки этим утром вышли в финал командного турнира, обыграв спортсменок из Соединенных Штатов. За золото наши спортсмены поборются уже сегодня.

Всего в этот день в Токио разыгрывают 17 комплектов наград. Россияне выступают в 13 дисциплинах, в том числе в стрельбе, спортивной гимнастике, дзюдо, теннисе.

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