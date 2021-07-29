Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном российских пограничников

Стабилизировать ситуацию пока не получается

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы.

На такие меры правительству приходится идти из-за невозможности стабилизировать ситуацию на границе, сообщил он на заседании правительства.

"Это позволит провести работы по демаркации и делимитации границы без риска военных столкновений", - сказал Пашинян (цитата по РИА Новости).

И.о. главы кабмина отметил, что намерен обсудить возможность разместить российских пограничников с Москвой.

В очередной раз ситуация обострилась 12 мая. Азербайджанская сторона попыталась провести работы "по уточнению границ" в Сюникской области. Еревану это не понравилось.

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