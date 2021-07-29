Найден продукт, вполовину повышающий риск смерти при раке кишечника

Частое его употребление приводит к мутациям клеток

При частом употреблении красное мясо может поспособствовать развитию рака кишечника, заявил онколог Иван Карасев. По его словам, исследователи из Института онкологии Дана-Фарбер в США определили, что рацион, в котором преобладает красное мясо, приводит к появлению "алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки".

Исследователи проверили образцы тканей 900 пациентов. Карасев объяснил, что при изучении образцов ДНК опухолевой и здоровой тканей соответствующие повреждения были обнаружены как в тех, так и в других образцах.

"Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения", - подчеркнул онколог.

Он также добавил, что у пациентов с высокими уровнями повреждений ДНК риск летального исхода из-за колоректального рака повышается на 47%.

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