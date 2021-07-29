За первый час тестирования онлайн-голосования в Москве выдано около 8 тысяч бюллетеней

Интерес к электронному голосованию растет

Около 8 тысяч бюллетеней было выдано по состоянию на 9:10 на тестировании электронного голосования в Москве. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты столицы.

"Система работает штатно", - говорится в сообщении.

По словам руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, интерес горожан к электронному голосованию постоянно растет. Увеличивается и доверие к системе.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования стартовало в Москве в 8:00 и продлится до 19:59 30 июля. Москвичам предлагается ответить на вопросы об обязательной вакцинации работающих с людьми специалистов, развитии личного и общественного транспорта.

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