Коронавирусом в России заболели еще 23270 человек

Выздоровели 20834 человек
За минувшие сутки в России зарегистрировано 23270 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.
Скончались за сутки 799 человек, выздоровели 20834 заболевших.
В Москве за сутки заболели 3356 человек, в Подмосковье - 1325, в Санкт-Петербурге - 1925.
За весь период пандемии в стране выявлено 6218502 случая инфекции. Умерло 156977 пациентов. Выздоровели 5568363 человек.
В России продолжается вакцинация. Многие россияне также проходят ревакцинацию отечественными препаратами.