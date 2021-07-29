Коронавирусом в России заболели еще 23270 человек

Выздоровели 20834 человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 23270 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением COVID-19.

Скончались за сутки 799 человек, выздоровели 20834 заболевших.

В Москве за сутки заболели 3356 человек, в Подмосковье - 1325, в Санкт-Петербурге - 1925.

За весь период пандемии в стране выявлено 6218502 случая инфекции. Умерло 156977 пациентов. Выздоровели 5568363 человек.

В России продолжается вакцинация. Многие россияне также проходят ревакцинацию отечественными препаратами.

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