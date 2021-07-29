Катя Клэп рассказала о готовности стать матерью

Девушка не планирует "рыпаться" до 30 лет

Популярный блогер Катя Клэп призналась, что родные постоянно намекают ей на необходимость как можно скорее стать матерью, чем вызывают у нее негатив и отторжение.

По словам девушки, она уже готова к материнству, но непрекращающиеся советы родственников только отдаляют это.

"Я морально готова, но мои близкие родственники давят на это, они же меня максимально от этого отталкивают. Мама подумала, что я уже максимально готова к материнству, и нужно в топку подкидывать: "Детишки — это святое! Детишки помогут! У тебя что-то болит? Роди! И тогда заживет". Этим меня доводили каждый день до паники. И проще уже сказать: "Я чайдлфри! Я терпеть их не могу!". А сама: "Господи, как я ужасно говорю о своих будущих детях, простите, пожалуйста", - призналась звезда YouTube.

Девушка уже планирует, как будет смотреть с детьми любимые фильмы и видео из TikTok. При этом рожать в ближайшее время Катя не собирается. Сначала блогер хочет поправить здоровье: пропить витамины и подкачать спину.

"Раньше 30 вообще рыпаться не надо", - уверена Клэп.

Девушка помолвлена с другим известным блогером Евгением Баженовым (Badcomedian). О том, когда состоится свадьба, пока неизвестно.

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