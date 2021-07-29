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Байдену пообещали разговор с Зеленским "на повышенных тонах"

11:26
  • четверг
  • 29 июля 2021

В Киеве не довольны решением Вашингтона по газопроводу

Президент США Джо Байден должен готовиться к разговору "на повышенных тонах" с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Политику Киева в отношении "Северного потока – 2" назвали безумием

Об этом заявил глава правящей фракции Верховной Рады "Слуга Народа" Давид Арахамия. Причиной сложного разговора он назвал решение позволить России достроить газопровод "Северный поток-2".

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах", - заявил Арахамия в эфире телеканала "Украина24".

Парламентарий допустил, что Конгресс США может начать противодействовать Байдену относительно газопровода. Кроме того, по мнению депутата, "заигрывание" с Россией на тему "Северного потока-2" – это попытка выстроить антикитайскую коалицию.

Встреча Зеленского и Байдена состоится в Белом доме 30 августа. Ранее стало известно, что Вашингтон не будет препятствовать завершению строительства "Северного потока-2" в территориальных водах Германии. В Киеве решение американских властей встретили критикой.

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