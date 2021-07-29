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Психолог объяснила, как побороть смущение при знакомстве на улице

11:57
  • четверг
  • 29 июля 2021

Многие стесняются заговорить с понравившимся человеком на улице

Пандемия коронавирусной инфекции сильно ограничила социальную жизнь многих россиян и лишила людей возможности заводить личные отношения привычными способами, например, на работе. Семейный психолог Олеся Маряева дала совет тем, кто не признает знакомства в Сети, а начинать общение с посторонними людьми на улице или в кафе боится.

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В первую очередь эксперт посоветовала проанализировать, почему человек стесняется подходить к незнакомцам. "Чаще всего это чувство идет из детства. Вероятно, ребенка высмеивали за неправильно сформулированную фразу, одергивали тогда, когда он хотел высказать мысль, и так далее", - предположила Маряева.

По ее словам, стеснительность можно попытаться перебороть и самостоятельно, без длительных занятий с психотерапевтом.

"Во-первых, можно попробовать понять, что служит останавливающим факторов, что вызывает страх? Отказ? А потом надо подумать, что человек потеряет, если подойдет к кому-то, чтобы познакомиться. На самом деле, ничего страшного не случится", - заявила специалист.

Она добавила, что худший сценарий при подобном знакомстве – тот, при котором все останется на своих местах, передает "Москва24".

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