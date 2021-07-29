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Суд в России первые оштрафовал Google

11:57
  • четверг
  • 29 июля 2021

Компания не соблюдала российские законы

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google.

Компания нарушила закон о локализации данных россиян и теперь должна заплатить три миллиона рублей, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

Ранее Роскомнадзор составил в отношении Google административный протокол по статье "Нарушение законодательства России в области персональных данных".

В прошлом году за аналогичное нарушение были оштрафованы компании Facebook и Twitter - на 4 миллиона рублей каждая.

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