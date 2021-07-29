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Роман Романенко оценил ход модернизации поликлиник и школ Москвы

11:56
  • четверг
  • 29 июля 2021

Здравоохранение и образование – сферы, важность которых сложно переоценить

Ход модернизации поликлиник и школ Москвы оценил депутат Госдумы Роман Романенко. По его словам, технологический базис этих учреждений даст старт использованию принципиально новых стандартов лечения пациентов и обучения школьников.

"Здравоохранение и образование – две сферы, важность которых сложно переоценить. В рамках предстоящей модернизации столичных медицинских и образовательных учреждений здания будут реконструированы и оснащены современным технологичным оборудованием. Этот новый технологический базис начнёт плановый переход к принципиально новым стандартам лечения пациентов и обучения школьников", - подчеркнул Романенко.

Своими планами по проектам модернизации в Москве поделилось и столичное отделение "Единой России". Большинство поликлиник столицы построены в 60–70-е годы прошлого века, поэтому часто не отвечают современным требованиям. Городские власти анонсировали модернизацию 137 медицинских учреждений.

Комплексная реконструкция и внедрение новых стандартов обучения ждет и старые школы Москвы. Особое внимание будет уделено старшеклассникам, их станут учить на уровне предпрофессионального образования.

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Роман Романенко
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