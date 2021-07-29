В Штабе общественной поддержки "Единой России" состоялась деловая игра "Люди. Идея. Результат"

Молодые москвичи смогли построить "идеальный город"

В Штабе общественной поддержки "Единой России" на Покровке в понедельник прошла деловая игра "Люди. Идея. Результат". В ней приняли участие молодые представители Юго-Восточного округа Москвы.

По правилам игры молодым людям нужно было сформировать и реализовать концепцию строительства своих идеальных городов. Ребят поддержали муниципальные депутаты районов ЮВАО. По истечении 12 месяцев работы итоги оценивало жюри.

"Очень приятно, что у нас есть столько неравнодушных активных молодых граждан, которые задумываются не только о своем будущем, но и о будущем своего города и своей страны. Будущее именно в ваших руках, строить его мы будем вместе с вами. Молодежная политика в нашей стране должна начаться с того, чтобы услышать нужды самой молодежи. Проанализировать, обсудить и принять максимально эффективные меры поддержки", - подбодрил участников игры депутат Госдумы, секретарь Московского городского отделения партии "Единая Россия" Петр Толстой.

Он напомнил, что сейчас продолжается сбор предложений в предвыборную программу "Единой России". Идеями можно поделиться на сайте np.er.ru. Парламентарий заверил, что каждая идея будет рассмотрена и учтена при формировании народной партийной программы.

В каждой из трех команд определили директора компании и архитектора – до февраля им предстояло определить концепцию своего города. После этого началось строительство – на импровизированной игровой площадке появились дороги, больницы, молодежные центры, университеты, отделения полиции и другие объекты инфраструктуры. Когда основные работы были завершены, команды объединили усилия – чтобы вместе продемонстрировать полноценный мегаполис.

Модератор игры, федеральный тренер-эксперт Ассоциации тренеров Российского союза молодежи Сергей Шафоростов заявил, что игра способствует развитию коммуникативного аспекта и помогает сравнить идеальный мир и мир реальный.

"Мы проходим все стадии – согласование с различными инстанциями, взаимодействуем в командах и между командами, учимся договариваться. Еще один момент – как построенные объекты "приземляются" в направлении государственной молодежной политики. Можно сказать, мы смотрим и сравниваем, как идеальный город соотносится с тем, что происходит в реальности. В итоге мы получаем крутой город, где все есть – и понимаем, что нужно делать в реальности, чтобы все это осуществить", - резюмировал он.

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