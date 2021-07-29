"Страна будет обороняться": Зеленский увеличил численность армии

Киев не хочет повторения событий 2014 года

Президент Украины Владимир Зеленский законы о "национальном сопротивлении" и увеличении численности армии.

Об этом он сообщил в ходе своей поездки в Житомирскую область по случаю дня Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает ТАСС.

Закон о "национальном сопротивлении" предусматривает максимальное привлечение граждан к ответным мерам на территории Украины и на неподконтрольных территориях в случае агрессии из вне. Документ вступает в силу 1 января 2022 года.

По закону об увеличении численности Вооруженных сил Украины армию пополняет еще 11 тысяч человек. Согласно документу, численность армии не будет превышать 261 тысяч человек, из которых 215 тысяч - военнослужащие.

"Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года, и что защита Украины для нас - наше всенародное дело", - сказал Зеленский.

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