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Собянин обсудил с кандидатами от "ЕР" волонтерское движение в Москве

12:30
  • четверг
  • 29 июля 2021

Он поддержал идею о создании окружных и районных волонтерских центров

Сергей Собянин поддержал идею "Единой России" о создании окружных и районных волонтерских центров. Об этом он сообщил в блоге на своем персональном сайте.

"Кандидат в депутаты Государственной думы Артем Метелев предлагает создать сеть окружных и районных "доброцентров" - точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города в целом. Правильная и полезная идея, которую мы обязательно реализуем", - говорится в сообщении.

Также на сайте Собянина опубликовано видео встречи с кандидатами в депутаты Госдумы от "Единой России". В ходе беседы Метелев отметил, что в 2016 году в Москве только 7% горожан участвовали в движении волонтеров. Сегодня их уже 20%.

По его словам, согласно исследованиям, каждый третий житель столицы задумывается об участии в волонтерском движении, но не решается из-за непонимания, куда идти и слишком больших расстояний. Чтобы им помочь, он предложил создать "доброцентры" по всему городу. Собянин эту идею поддержал.

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