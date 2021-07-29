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Актер Владимир Стеклов попал в "красную зону" с поражением легких

12:32
  • четверг
  • 29 июля 2021

Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое

Народный артист России Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусной инфекцией.
71-летнего Боярского госпитализировали с коронавирусом

Артиста увезли на скорой, сообщила РИА Новости представитель артиста. По информации telegram-канала Mash, 73-летнего Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражения легких. Актер лежит в "красной зоне".

Директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский заявил ТАСС, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Владимир Стеклов - художественный руководитель Московского современного художественного театра. Он снялся во множестве фильмов и сериалов, таких как "Кадетство", "Гардемарины, вперед!", "Пощечина, которой не было", "Вера, Надежда, Любовь", "Криминальный квартет" и других картинах.

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