Актер Владимир Стеклов попал в "красную зону" с поражением легких

Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое

Народный артист России Владимир Стеклов попал в больницу с коронавирусной инфекцией.

Артиста увезли на скорой, сообщила РИА Новости представитель артиста. По информации telegram-канала Mash, 73-летнего Стеклова госпитализировали в больницу имени Филатова с 50% поражения легких. Актер лежит в "красной зоне".

Директор Московского Современного художественного театра (МСХТ) Руслан Банковский заявил ТАСС, что врачи оценивают его состояние как среднетяжелое.

Владимир Стеклов - художественный руководитель Московского современного художественного театра. Он снялся во множестве фильмов и сериалов, таких как "Кадетство", "Гардемарины, вперед!", "Пощечина, которой не было", "Вера, Надежда, Любовь", "Криминальный квартет" и других картинах.

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