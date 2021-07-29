В Раде поделились ожиданиями от встречи Зеленского и Байдена

Диалог лидеров пройдет на повышенных тонах, уверен глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

Непубличная часть встречи лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского пройдет на повышенных тонах. В этом уверен председатель фракции партии "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

"Я ожидаю, учитывая градус, что как минимум непубличная встреча Зеленского с Байденом будет на повышенных тонах" — цитирует Арахамию сайт телеканала "Украина 24".

Байден примет Зеленского в Белом доме 30 августа. Украинский президент заявлял, что ожидает содержательной и плодотворной встречи с президентом США, в ходе которой, как он надеется, сторонам удастся обсудить ситуацию в Донбассе и проект "Северный поток – 2".

"Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", — говорится в заявлении пресс-секретаря главы американской администрации Джен Псаки.

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