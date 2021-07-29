ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков отреагировал на предложение Пашиняна о пограничниках

13:07
  • четверг
  • 29 июля 2021

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась

В Кремле прокомментировали предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном.
Эрдоган допустил создание турецкой военной базы в Азербайджане

29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В правительстве признали, что не могут стабилизировать ситуацию на границе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва прикладывает не мало усилий для восстановления режима прекращения огня в регионе.

"Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей", - отметил спикер Кремля.

Также Песков обратил внимание на отношения Азербайджана и Турции, а также возможность создания совместной тюркской армии. Он выразил надежду, что от этого стабильность в регионе не пострадает.

"Это суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими", - подчеркнул Песков (цитата по "Интерфаксу"). 

В очередной раз ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 12 мая. Азербайджанская сторона попыталась провести работы "по уточнению границ" в Сюникской области. Еревану это не понравилось.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Никол Пашинян
Никол Пашинян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.