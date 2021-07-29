Песков отреагировал на предложение Пашиняна о пограничниках

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась

В Кремле прокомментировали предложение исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна разместить российских пограничников на границе с Азербайджаном.

29 июля исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников на всем протяжении армяно-азербайджанской границы. В правительстве признали, что не могут стабилизировать ситуацию на границе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва прикладывает не мало усилий для восстановления режима прекращения огня в регионе.

"Россия продолжает свои контакты с Ереваном и Баку с тем, чтобы обеспечить в полной мере реализацию трехсторонних договоренностей", - отметил спикер Кремля.

Также Песков обратил внимание на отношения Азербайджана и Турции, а также возможность создания совместной тюркской армии. Он выразил надежду, что от этого стабильность в регионе не пострадает.

"Это суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счет у нас регулярные контакты и с турецкими партнерами, и с азербайджанскими", - подчеркнул Песков (цитата по "Интерфаксу").

В очередной раз ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 12 мая. Азербайджанская сторона попыталась провести работы "по уточнению границ" в Сюникской области. Еревану это не понравилось.

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