ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

12:58
  • четверг
  • 29 июля 2021

Мэр рассказал о ходе комплексной модернизации медучреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина.

Для увеличения выявляемости онкологии органов пищеварения на ранних стадиях в Москве реализуют пилотный проект по созданию специализированных центров для проведения эндоскопических исследований: гастроскопии и колоноскопии. Первые такие центры создаются на базе двух многопрофильных стационаров - ГКБ имени Боткина и ГКБ имени Буянова. Второй планируется открыть осенью 2021 года.

"В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткина, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии. Важнейшая история в том смысле, что большое количество онкозаболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нужно своевременно на ранних стадиях это определить", - прокомментировал Собянин.

Главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин сообщил, что центр уже начал работать. "Количество пациентов, которым мы выполнили гастро-, колоноскопию под наркозом, увеличилось более в чем в два раза", - рассказал он.

Новый эндоскопический центр также осмотрел главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, передает АГН "Москва". По его словам, анализ онкологической ситуации по городу показывает, что практически каждый четвертый выявленный больной - это пациент с новообразованиями желудочно-кишечного тракта, и залог успеха и эффективной помощи заключается в ранней диагностике.

В больнице имени Боткина продолжается реализация программы комплексного развития. До конца 2021 года планируется завершить ремонт пяти корпусов. Еще пять зданий клиники будет отремонтировано в 2022-2023 годах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Сергей Собянин посетил эндоскопический центр Боткинской больницы
Сергей Собянин посетил эндоскопический центр Боткинской больницы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.