Собянин открыл эндоскопический центр Боткинской больницы

Мэр рассказал о ходе комплексной модернизации медучреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл эндоскопический центр в городской клинической больнице имени Боткина.

Для увеличения выявляемости онкологии органов пищеварения на ранних стадиях в Москве реализуют пилотный проект по созданию специализированных центров для проведения эндоскопических исследований: гастроскопии и колоноскопии. Первые такие центры создаются на базе двух многопрофильных стационаров - ГКБ имени Боткина и ГКБ имени Буянова. Второй планируется открыть осенью 2021 года.

"В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткина, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии. Важнейшая история в том смысле, что большое количество онкозаболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, и нужно своевременно на ранних стадиях это определить", - прокомментировал Собянин.

Главный врач ГКБ имени Боткина Алексей Шабунин сообщил, что центр уже начал работать. "Количество пациентов, которым мы выполнили гастро-, колоноскопию под наркозом, увеличилось более в чем в два раза", - рассказал он.

Новый эндоскопический центр также осмотрел главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко, передает АГН "Москва". По его словам, анализ онкологической ситуации по городу показывает, что практически каждый четвертый выявленный больной - это пациент с новообразованиями желудочно-кишечного тракта, и залог успеха и эффективной помощи заключается в ранней диагностике.

В больнице имени Боткина продолжается реализация программы комплексного развития. До конца 2021 года планируется завершить ремонт пяти корпусов. Еще пять зданий клиники будет отремонтировано в 2022-2023 годах.

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