Россия завоевала олимпийскую медаль в дзюдо

Бронзу выиграл Нияз Ильясов

Сборная России завоевала 26-ю медаль на Играх в Токио. Бронзу взял российский дзюдоист Нияз Ильясов (весовая категория до 100 килограммов).

Ранее Россия выиграла медаль в академической гребле - у нас серебро. Награду в парных двойках завоевали Василиса Степанова и Елена Орябинская.

Бронзу в плавании в копилку нашей сборной принес Климент Колесников. Он стал третьим в "королевской дистанции" - 100 метров вольным стилем.

Российские рапиристки этим утром вышли в финал командного турнира, обыграв спортсменок из Соединенных Штатов. За золото наши спортсмены поборются уже сегодня.

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