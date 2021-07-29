Россияне объяснили, зачем отвечают телефонным мошенникам

Многие продолжают разговор, даже если поняли, что общаются со злоумышленником

Больше трех четвертей россиян (76%) неоднократно сталкивались со звонками от телефонных мошенников. При этом только 45% опрошенных заявили, что кладут трубку, поняв, что им звонят злоумышленники, показал опрос ВТБ.

Даже имея установленную на телефоне защиту от нежелательных номеров большинство респондентов все равно отвечают на звонки мошенников. После приветственных слов 45% кладут трубку, а каждый четвертый продолжает диалог в надежде подшутить над звонящим. Остальные продолжают разговор, чтобы убедиться, что им действительно звонят злоумышленники.

После звонков от мошенников лишь четверть россиян обращаются за помощью в правоохранительные органы, а 67% жалуются близким, предупреждают знакомых о возможной опасности, сообщают о случившемся в банк и блокируют подозрительный номер, передают "Известия".

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