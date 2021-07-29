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Россияне объяснили, зачем отвечают телефонным мошенникам

13:34
  • четверг
  • 29 июля 2021

Многие продолжают разговор, даже если поняли, что общаются со злоумышленником

Больше трех четвертей россиян (76%) неоднократно сталкивались со звонками от телефонных мошенников. При этом только 45% опрошенных заявили, что кладут трубку, поняв, что им звонят злоумышленники, показал опрос ВТБ.

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Даже имея установленную на телефоне защиту от нежелательных номеров большинство респондентов все равно отвечают на звонки мошенников. После приветственных слов 45% кладут трубку, а каждый четвертый продолжает диалог в надежде подшутить над звонящим. Остальные продолжают разговор, чтобы убедиться, что им действительно звонят злоумышленники.

После звонков от мошенников лишь четверть россиян обращаются за помощью в правоохранительные органы, а 67% жалуются близким, предупреждают знакомых о возможной опасности, сообщают о случившемся в банк и блокируют подозрительный номер, передают "Известия".

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