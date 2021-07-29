Путин указал главе Белгородской области на проблемы региона

В частности, продолжает сокращаться уровень постоянного населения

В следующем году в Белгородской области решат проблему с нехваткой врачей. Об этом доложил Владимиру Путину временно исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Гладков.

Президент провёл рабочую встречу по видеосвязи. Коэффициент заболеваемости коронавирусом в области - самый низкий в Центральном федеральном округе. К сентябрю планируется в полном объёме выполнить план по вакцинации. Из экономических вопросов наиболее острый - цены на продукты. Власти работают над снижением стоимости свинины, масла и сахара. И ставят перед собой амбициозную задачу - за девять лет с помощью крупных инвестиций в производство удвоить валовый региональный продукт.

"На сегодняшний день по итогам 2020 года он предварительно составит 990 миллиардов рублей, и мы готовы к 2030 году увеличить его до двух триллионов рублей. Встречаясь с руководством, с владельцами, с основными акционерами, сформулировали, что без особой экономической зоны это реализовать за короткий промежуток времени невозможно", - сказал Вячеслав Гладков, врио губернатора Белгородской области.

"В целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это. Но вот на что хотел бы обратить внимание. Продолжает сокращаться уровень постоянного населения. Это при том, что основные показатели в позитивной зоне находятся. Вы подняли вопросы по одной из проблем здравоохранения. Да, конечно, этим нужно заняться, но в целом у вас обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны. Поэтому на это вам, как руководителю региона, следует тоже обратить особое внимание", - заявил Владимир Путин.

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