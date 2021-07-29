Фальков рассказал о карбоновых полигонах России

Пилотный проект реализуется в 8 регионах

Климатические исследования на антарктической станции "Восток", строительство реактора нового типа - эти и многие другие проекты по экологической тематике сейчас реализуются в России. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Он напомнил, что предстоящий август в рамках Года науки и технологий будет посвящен проблемам изменения климата. Перед государством, компаниями, научным сообществом стоит немало задач по сохранению лесов, утилизации и переработке мусора, рациональному использованию природных ресурсов. Один из важнейших проектов в этой сфере - карбоновые полигоны. Это территории, на которых будут вести мониторинг уровня парниковых газов в атмосфере.

"Наши карбоновые полигоны - знаковый проект, идет большая работа по поводу их создания, и в августе мы планируем презентовать один из первый наиболее готовых полигонов, в конце августа. Позволю себе здесь добавить, что этот пилотный проект реализуется в 8 регионах - это Сахалинская область, Новосибирская, Свердловская, Тюменская области, Калининград, Краснодарский край и Чеченская республика", - заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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