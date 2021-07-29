Смертельное ДТП с двумя легковушками и большегрузом произошло под Самарой (видео)

Погибли три человека

ДТП с двумя легковыми автомобилями и грузовиком произошло на трассе под Самарой.

Машины столкнулись в Кинельском районе на 19-м километре трассы "Кинель-Богатое-Борское" 29 июля. Столкнулись Renault Sandero, Peugeot и большегруз МAN.

"Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero", - сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Самарской области.

На месте ДТП работает полиция. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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