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Собянин открыл эндоскопический центр на базе ГКБ им Боткина

15:01
  • четверг
  • 29 июля 2021

В центре ежедневно планируют проводить около 300 исследований

В Москве начинается реализация пилотного проекта по созданию эндоскопических центров для онкоскрининга. Это позволит повысить качество онкологической помощи в столице и выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях. Первый такой центр открылся на базе Боткинской больницы. В четверг там побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Второй центр откроют уже осенью в больнице имени Буянова.

Новообразование на слизистой желудка можно рассмотреть под любым ракурсом, в разных спектрах и с многократным увеличением. Видеогастроскопы и другое ультрасовременное оборудование - в каждой процедурной нового Эндоскопического центра, который сегодня на базе Боткинской больницы открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткинской, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии. Я думаю, большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказания помощи просто кратно увеличится в Москве после введения этих двух центров", - рассказал Собянин.

В новом центре специализируются на исследовании состояния верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка, 12-перстной и толстой кишки. Помимо диагностики, специалисты при определенных показаниях смогут провести и лечение. Например, удалить нездоровую ткань без кровотечений и осложнений. И пациенту не придется приходить дважды.

"Цикл замкнутого эндоскопического исследования: пациент пришел, ему сделали все в рамках дозволенного. Если говорим о скрининге, то скрининг верхних отделов ЖКТ и нижних отделов. Если нужно взять биопсию, она проводится. Если нужно удалить что-то размерами до 1 сантиметра, сразу же удаляется", - рассказала заведующая эндоскопическим центром Боткинской больницы Ирина Коржева.

Это особенно актуально для людей в пожилом возрасте и тех, у чьих родственников были онкологические заболевания органов пищеварения. Большинство процедур проводятся под внутривенной седацией, и вместе с отдыхом занимают всего несколько часов. После манипуляций пациентов переводят в палату пробуждения, где за их состоянием следят мониторы.

В эндоскопическом центре ежедневно планируют проводить около 300 исследований. Специалисты будут работать в две смены без выходных, а в перспективе возможен переход на круглосуточный режим.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Сергей Собянин посетил эндоскопический центр Боткинской больницы
Сергей Собянин посетил эндоскопический центр Боткинской больницы
Больница
Больница
Больница
Больница
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
Эндоскопический центр Боткинской больницы
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