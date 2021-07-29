Собянин открыл эндоскопический центр на базе ГКБ им Боткина

В центре ежедневно планируют проводить около 300 исследований

В Москве начинается реализация пилотного проекта по созданию эндоскопических центров для онкоскрининга. Это позволит повысить качество онкологической помощи в столице и выявлять злокачественные опухоли на ранних стадиях. Первый такой центр открылся на базе Боткинской больницы. В четверг там побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Второй центр откроют уже осенью в больнице имени Буянова.

Новообразование на слизистой желудка можно рассмотреть под любым ракурсом, в разных спектрах и с многократным увеличением. Видеогастроскопы и другое ультрасовременное оборудование - в каждой процедурной нового Эндоскопического центра, который сегодня на базе Боткинской больницы открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве открывается два мощных центра эндоскопии. Один здесь, в Боткинской, и второй в скором времени откроется в клинике имени Буянова. И в целом это позволит обеспечить в два раза больше возможностей по прохождению гастроскопии, колоноскопии. Я думаю, большинство москвичей знают, как это неприятно бывает, и люди просто боятся таких процедур. Здесь проходит абсолютно безболезненно и комфортно, что очень важно. Я надеюсь, что количество своевременных диагнозов и оказания помощи просто кратно увеличится в Москве после введения этих двух центров", - рассказал Собянин.

В новом центре специализируются на исследовании состояния верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка, 12-перстной и толстой кишки. Помимо диагностики, специалисты при определенных показаниях смогут провести и лечение. Например, удалить нездоровую ткань без кровотечений и осложнений. И пациенту не придется приходить дважды.

"Цикл замкнутого эндоскопического исследования: пациент пришел, ему сделали все в рамках дозволенного. Если говорим о скрининге, то скрининг верхних отделов ЖКТ и нижних отделов. Если нужно взять биопсию, она проводится. Если нужно удалить что-то размерами до 1 сантиметра, сразу же удаляется", - рассказала заведующая эндоскопическим центром Боткинской больницы Ирина Коржева.

Это особенно актуально для людей в пожилом возрасте и тех, у чьих родственников были онкологические заболевания органов пищеварения. Большинство процедур проводятся под внутривенной седацией, и вместе с отдыхом занимают всего несколько часов. После манипуляций пациентов переводят в палату пробуждения, где за их состоянием следят мониторы.

В эндоскопическом центре ежедневно планируют проводить около 300 исследований. Специалисты будут работать в две смены без выходных, а в перспективе возможен переход на круглосуточный режим.

Наталья Тарасова, Виктор Мальцев, Александр Терентьев, "ТВ Центр".

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