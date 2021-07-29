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Онкопациенты смогут вакцинироваться в Гостином дворе

15:09
  • четверг
  • 29 июля 2021

Вакцинированный пациент может не останавливать лечение

Жители с онкологическими заболеваниями теперь могут привиться от коронавируса в Гостином дворе, самом большом пункте вакцинации, сообщает "ТВ Центр".

Здесь врачи окажут всю необходимую помощь, а также проконсультируют. Рекомендации о прививке для этой группы риска ранее разработали специалисты Московского онкологического общества. Причем, своевременная прививка поможет не только защититься от нового вируса.

"Во-первых, это больше люди старшего поколения, во-вторых, это люди со сниженным иммунным статусом, и самое главное, вакцинированный пациент может не останавливать лечение, это очень важно, потому что прерывание лечения у онкологического пациента может привести к очень печальным последствиям", - рассказала президент Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова.  

 
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