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В тестировании онлайн-голосования в Москве приняли участие 50 тыс. человек

15:07
  • четверг
  • 29 июля 2021

В целом система сработала без сбоев

По последним данным, уже 50 тысяч человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Оно стартовало сегодня в 8 часов утра и продлится до 8 вечера пятницы.

Для участников предлагается два вопроса. Первый - про обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп, второй - о приоритете города перед общественным транспортом или личным. Большинство граждан предпочли проголосовать по двум темам, а не выбирать какой-то один вопрос. В целом система сработала без сбоев, однако единичные случаи все же были. Так, сами руководители Общественного штаба столкнулись с трудностями.

"Ни я, ни мой заместитель Илья Массух не смогли проголосовать, нам отказано, и мы обратились в техподдержку. Сейчас выясняем, случайны ли эти вещи, или есть какие-то системные вопросы, да, потому что голосование на сентябрьских выборах должно обойтись вот без таких вещей", - сказал Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

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