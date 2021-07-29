В тестировании онлайн-голосования в Москве приняли участие 50 тыс. человек

В целом система сработала без сбоев

По последним данным, уже 50 тысяч человек приняли участие в тестировании системы электронного голосования. Оно стартовало сегодня в 8 часов утра и продлится до 8 вечера пятницы.

Для участников предлагается два вопроса. Первый - про обязательную вакцинацию для отдельных профессиональных групп, второй - о приоритете города перед общественным транспортом или личным. Большинство граждан предпочли проголосовать по двум темам, а не выбирать какой-то один вопрос. В целом система сработала без сбоев, однако единичные случаи все же были. Так, сами руководители Общественного штаба столкнулись с трудностями.

"Ни я, ни мой заместитель Илья Массух не смогли проголосовать, нам отказано, и мы обратились в техподдержку. Сейчас выясняем, случайны ли эти вещи, или есть какие-то системные вопросы, да, потому что голосование на сентябрьских выборах должно обойтись вот без таких вещей", - сказал Алексей Венедиктов, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году.

За время тестирования была одна попытка взлома, но она не выглядела, как серьёзная угроза. Система работает стабильно. pic.twitter.com/7eVQpXakqc — Общественный наблюдатель (@ShtabOpmoscow) July 29, 2021

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