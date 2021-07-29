Школьники из России победили на Международной олимпиаде по физике

Ученики взяли пять золотых медалей

Только золото. Российские школьники в этом году стали абсолютными чемпионами на международной Олимпиаде по физике, которая завершилась в Литве. Высшие награды получили все пять участников сборной России, причём трое из них - москвичи.

Николай золотой медали в руках еще не держал – их пришлют по почте. Он пока с трудом верит, что все происходящее – не сон. И все-таки чем дальше, тем больше вчерашний школьник понимает: он достиг самой заветной цели - стал победителем всемирной олимпиады по физике.

"Это максимальная награда, которую может достичь школьник. Я очень рад, что смог защищать честь страны в составе национальной сборной, что не подвел", - заявил Николай Кононенко.

Родители Николая закончили Физтех, но карьеры в науке не сделали. А любовь к физике сыну прививали с детства. А дальше – годы упорного труда, победа на Всероссийской олимпиаде и тренировки на базе сочинского "Сириуса" и Центра педагогического мастерства в Москве. В результате ученик превзошел тренеров.

В олимпиаде принимали участие команды из 76 стран. Пандемия уже второй год вносит коррективы. Все этапы провели удаленно. В России – на базе МФТИ. В аудиториях – только камеры и наблюдатель от оргкомитета. Школьники всех стран выполняют одинаковые задания, поэтому, например, дети в Москве не могут покинуть зал, пока не начнут выполнять работу их китайские сверстники. Все пять российских школьников получили золото.

"За плечами руководителей команды не одно поколение талантливых и успешных школьников, их вклад невозможно переоценить, а вместе с ним и всю работу российской системы поддержки и раскрытия талантов в каждом ребёнке", - заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Но главное, что эти таланты хотят учиться и работать только в России. А за сотни часов подготовки к Олимпиаде школьники стали действительно командой.

"Были очень теплые и поддерживающие отношения. Разумеется, мы все свободное время проводили вместе впятером. И был такой командный дух", - заявил Кононенко.

Николай еще не определился, в какой области физики будет специализироваться – сначала, говорит, надо получить хорошее базовое образование. Но то, что посвятит жизнь этой науке, не сомневается.

Дистанционно сейчас честь страны защищают химики. В 2020 году российская команда из четырех человек завоевала три серебра и одно золото. Сейчас, говорят тренеры, у наших ребят все шансы превзойти этот результат.

Иван Колесников, Мария Леванова, Николай Жуков, Сергей Волошин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram