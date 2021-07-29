Разлив битума на МКАД попал на видео

На трассе произошло ДТП

Минувшей ночью на 48-м километре МКАД перевернулась автоцистерна с битумом. Она опрокинулась набок, и жидкий горячий груз вылился прямо на проезжую часть. Реки смолы потекли по внутренней стороне Кольцевой автодороги, и пять полос пришлось даже временно перекрыть, сообщает "ТВ Центр".

Все произошло в результате серьезного ДТП - в 4 часа утра там столкнулись сразу три машины: иномарка, грузовик и автоцистерна. В результате удара серьезные повреждения получила легковушка. Ее водителя госпитализировали. Всю ночь коммунальщики вручную убирали вязкое вещество с асфальта. Чтобы поднять фуру, пришлось вызывать пожарный автокран. Сейчас вся дорога очищена, движение восстановлено.

А на Большой Академической три человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом. На кадрах видно, как белая иномарка резко перестраивается и не успевает объехать ограждение. От удара машину разворачивает поперёк дороги, и в нее на скорости врезается автобус, двигающийся следом. У обеих машин сильные повреждения. Сейчас следователи изучают все обстоятельства.

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