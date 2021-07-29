ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разлив битума на МКАД попал на видео

15:00
  • четверг
  • 29 июля 2021

На трассе произошло ДТП

Минувшей ночью на 48-м километре МКАД перевернулась автоцистерна с битумом. Она опрокинулась набок, и жидкий горячий груз вылился прямо на проезжую часть. Реки смолы потекли по внутренней стороне Кольцевой автодороги, и пять полос пришлось даже временно перекрыть, сообщает "ТВ Центр".
У главного здания МГУ произошло ДТП с автобусом

Все произошло в результате серьезного ДТП - в 4 часа утра там столкнулись сразу три машины: иномарка, грузовик и автоцистерна. В результате удара серьезные повреждения получила легковушка. Ее водителя госпитализировали. Всю ночь коммунальщики вручную убирали вязкое вещество с асфальта. Чтобы поднять фуру, пришлось вызывать пожарный автокран. Сейчас вся дорога очищена, движение восстановлено.

А на Большой Академической три человека пострадали в аварии с рейсовым автобусом. На кадрах видно, как белая иномарка резко перестраивается и не успевает объехать ограждение. От удара машину разворачивает поперёк дороги, и в нее на скорости врезается автобус, двигающийся следом. У обеих машин сильные повреждения. Сейчас следователи изучают все обстоятельства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
Последствия ДТП на МКАД
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.