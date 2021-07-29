Представитель МакSим рассказала о самочувствии звезды

Наметились улучшения

Состояние певицы МакSим все еще остается тяжелым, однако уже наблюдается положительная динамика, рассказала представитель исполнительницы.

"Марина так же – состояние тяжелое. Есть улучшения, проглядывается положительная динамика", - передает РИА Новости слова собеседницы.

15 июня стало известно, что МакSим попала в больницу с 40% поражением легких. Затем врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ, чтобы снять с организма лишнюю нагрузку, но состояние артистки ухудшилось. 10 июля официальный представитель певицы сообщил, что артистке стало немного лучше, но она все еще подключена к аппарату ИВЛ.

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