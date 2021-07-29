Артем Метелев: За пять лет популярность волонтерских проектов среди москвичей выросла втрое

Более 30 процентов москвичей задумываются о волонтерской деятельности

Общественный деятель Артем Метелев в ходе встречи кандидатов в депутаты Госдумы и сторонников "Единой России" с Сергеем Собяниным предложил создать сеть окружных и районных точек сбора и поддержки людей, которые желают сделать что-то нужное и полезное для своих соседей и города.

По его словам, за последние пять лет число москвичей, желающих заниматься волонтерской деятельностью, увеличилось с 7 до 20%. Особенно это стало заметно во время пандемии коронавирусной инфекции.

Метелев отметил, что порядка 31% москвичей хотели бы стать волонтерами, но пока так и не решились на это.

"Обычно люди объясняют, что не присоединяются к движению из-за возраста или отсутствия свободного времени. Но есть еще третий ответ, не менее важный для людей. Они говорят: "Я не знаю, как". Они не понимают, как начать. Они вроде видят социальную рекламу на билбордах, но не понимают, как это сделать", - подчеркнул общественник.

Чтобы решить эту проблему, он предложил открыть "доброцентры" по всему городу. Мэр Москвы Сергей Собянин счел идею интересной и поддержал инициативу Метелева.

"Это классная идея, потому что каждый район – это огромный город, по сути, своя специфика, идентичность. Правильная и полезная идея, которую мы обязательно реализуем", - заверил Собянин.

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