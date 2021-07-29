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Стали известны обстоятельства смерти басиста ZZ Top Дасти Хилла

14:08
  • четверг
  • 29 июля 2021

Он играл в группе с момента основания в 1969 году

Скончался бас-гитарист и бэк-вокалист Дасти Хилл американской блюз-рок группы ZZ Top. Ему было 72 года.
Умер один из основателей Slipknot Джои Джордисон

Музыкант ушел из жизни во вне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Причина смерти не разглашается.

"Мы, вместе с легионами фанатов ZZ Top по всему миру, будем скучать по тебе, твоему добродушию и непоколебимой приверженности команде", - написали участники группы в Instagram.  

Продолжит ли ZZ Top существование без Хилла, пока неизвестно.

Дасти Хилл играл в группе с момента основания в 1969 году. С тех пор состав ZZ Top не менялся. Это пример редкой стабильности в музыкальном мире.

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