Стали известны обстоятельства смерти басиста ZZ Top Дасти Хилла

Он играл в группе с момента основания в 1969 году
Скончался бас-гитарист и бэк-вокалист Дасти Хилл американской блюз-рок группы ZZ Top. Ему было 72 года.
Музыкант ушел из жизни во вне у себя дома в Хьюстоне, штат Техас. Причина смерти не разглашается.
"Мы, вместе с легионами фанатов ZZ Top по всему миру, будем скучать по тебе, твоему добродушию и непоколебимой приверженности команде", - написали участники группы в Instagram.
Продолжит ли ZZ Top существование без Хилла, пока неизвестно.
Дасти Хилл играл в группе с момента основания в 1969 году. С тех пор состав ZZ Top не менялся. Это пример редкой стабильности в музыкальном мире.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram