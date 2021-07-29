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В Тюмени ликвидировали готовивших теракты экстремистов

14:12
  • четверг
  • 29 июля 2021

В ходе обысков найдено самодельное взрывное устройство

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности сообщили о ликвидации в Тюмени главаря и участника ячейки запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
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"В ее состав входили граждане одной из республик Центрально-Азиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей", - приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что главарь и его сообщник оказали вооруженное сопротивление сотрудникам, в ходе столкновения они были нейтрализованы. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет.

В ходе обысков были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство, средства связи и религиозная литература.

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