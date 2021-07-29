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Почти 88% работников коммунальных служб Москвы прошли вакцинацию от Covid-19

14:22
  • четверг
  • 29 июля 2021

Оставшиеся 12% имеют антитела или медотвод

Вакцинацию от коронавируса прошли почти 88% работников коммунального хозяйства Москвы.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что вакцинация идет не только по штатным работникам, но и по всем предприятиям, которые в той или иной степени связаны с ЖКХ.

Оставшиеся 12% работников уже переболели коронавирусом или имеют медицинские противопоказания и отводы, добавил Бирюков.

Привиться от коронавируса можно в поликлиниках, частных клиниках, в павильонах "Здоровая Москва", а также на крупных общественных площадках.

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