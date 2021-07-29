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От чего зависит точность ПЦР-тестов

14:46
  • четверг
  • 29 июля 2021

На фоне пандемии ПЦР-тестирования обрели небывалую популярность

Точность ПЦР-теста во многом зависит от прибора, на котором проводится анализ, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. Она отметила, что приборы постоянно модернизируются.

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"Качество ПЦР-тестов определяют характеристики приборов. Современные дают очень хорошую чувствительность. В связи с этим чем более прибор совершенен, тем точнее тест. То есть в тех лабораториях, где оборудование меняют на новое, там и будет проходить более качественное тестирование", - отметила специалист.

Попович подчеркнула, что немаловажную роль в правильности результатов играет и повышение знаний о коронавирусной инфекции.

"То есть, для того, чтобы определить нужную последовательность генного материала, необходимо очень хорошо знать особенности вируса. Когда задается более точная последовательность, увеличивается чувствительность теста", - рассказала эксперт.

По ее словам, в России в период пандемии время заметно улучшилась ситуация с ПЦР-тестированиями, они превратились в достаточно серьезную отрасль научной промышленности, передает "Радио1".

 
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