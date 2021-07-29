"Россия" готова начать регулярные рейсы на курорты Египта 9 августа

Соответствующие разрешения уже получены

Официальный представитель авиакомпании "Россия" сообщил, что перевозчик готов начать регулярные рейсы из Москвы на курорты Египта - Шарм-эш-Шейх и Хургаду - с 9 августа.

"На основании решения оперштаба авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы России в курортные города Арабской Республики Египет", - уточнил собеседник агентства ТАСС.

Ранее в июле президент России Владимир Путин отменил указ от ноября 2015 года, запрещавший чартерные полеты на курорты Египта. Приостановлены полеты были после катастрофы российского А321 в небе над Синайским полуостровом. Россия также перестала принимать самолеты EgyptAir.

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