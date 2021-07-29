Мосстат: оборот организаций торговли Москвы увеличился на 46,2% за полгода

В Подмосковье – на 3,2%

Управление Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области (Мосстат) опубликовало статистические данные в честь Дня работника торговли, который отмечается 24 июля.

"В городе Москве в январе-июне 2021 года оборот организаций торговли увеличился на 46,2% и достиг 18642,6 миллиарда рублей, в Подмосковье – увеличился на 3,2% и составил 4439,8 миллиарда рублей", - сообщили в Мосстате.

Как говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию "ТВ Центра", торговля способствует развитию малого предпринимательства, так как является наиболее доступным и распространенным видом бизнеса для многих предпринимателей.

В первом квартале текущего года 11,7 тысячи малых предприятий в городе Москве, где трудилось около 216 тысяч человек, внесли весомый вклад в формирование общего торгового оборота – 1506,4 миллиарда рублей (71,6%). В Московской области насчитывалось около 3 тысяч малых предприятий, с численностью свыше 79 тысяч человек. Их торговый оборот – 215,4 миллиарда рублей (50,6% от общего торгового оборота).

Сфера торговли отнесена к одной из наиболее пострадавших от эпидемиологической ситуации и профилактических мер по сдерживанию заболеваемости COVID-19. В то же время оборот розничной торговли в городе Москве в январе-июне 2021 года превысил показатель соответствующего периода предыдущего года на 15,1% и составил 2776,6 миллиарда рублей (в сопоставимых ценах).

На 93,1% он сформировался благодаря торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 6,9%.

В Подмосковье оборот розничной торговли в январе-июне текущего года увеличился на 16,8% относительно соответствующего периода 2020 года и составил 1526,7 миллиарда рублей (в сопоставимых ценах).

На 98,7% он сформировался благодаря торгующим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 1,3%.

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