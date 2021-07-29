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Молдавского посла в России обвинили в домогательствах

14:51
  • четверг
  • 29 июля 2021

Дилпомата отозвали в Кишенев для консультаций

Посла Молдавии в России Владимира Головатюка отозвали в Кишинев на фоне скандала с домогательствами.

В Кишиневе отказались давать развернутый комментарий по этому поводу до выяснения всех обстоятельств, однако подчеркнули, что один из основных принципов дипслужбы - это защита человеческого достоинства.

"В министерстве пропагандируется абсолютная нетерпимость к злоупотреблениям любого рода", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь министерства иностранных дел и европейской интеграции Даниэль Водэ.

Головатюк отказался комментировать происходящее, уточняет ТАСС.

О сексуальных домогательствах Головатюка ранее сообщили молдавские СМИ. Согласно информации, Головатюк заманил сотрудницу в свою служебную квартиру, которая находится в здании посольства на Кузнецком мосту в Москве. Девушке удалось вырваться, а Головатюка заметили "бегающим в обнаженном виде по зданию посольства".

После инцидента Головатюк якобы незамедлительно вылетел в Молдавию, чтобы "избежать разбирательств с российской полицией". Потерпевшая написала заявление в МВД.  

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