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Теннисист Медведев заявил, что ему стыдно за результат на ОИ

14:40
  • четверг
  • 29 июля 2021

Спортсмен уступил в четвертьфинале

В ходе общения с журналистами после поражения в четвертьфинале Олимпиады от испанца Пабло Карреньо-Бусты российский теннисист Даниил Медведев заявил, что ему стыдно и обидно за показанный результат. Он проиграл в двух сетах - 2:6, 6:7 (5:7).
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"Первый турнир в жизни, где я играю не за себя, а за страну. Поэтому обидно и стыдно, что не получилось показать результат, на который я способен. Думаю, в миксте есть шанс на русский финал. Предсказать нельзя, но шанс есть", - цитирует спортсмена ТАСС.

25-летний Медведев сейчас идет вторым в мировом рейтинге. На его счету 11 титулов на турнирах под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

На турнирах Большого шлема Медведев дважды прорывался в финал - в США в 2019 году и в Австралии в 2021-м.

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