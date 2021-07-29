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Повар научила выбирать качественные арбузы

15:06
  • четверг
  • 29 июля 2021

Стучать по арбузу бесполезно

Существует множество рекомендаций о том, как выбрать спелый и сладкий арбуз и не купить при этом плод, выращенный на химических удобрениях. Домашний повар Юлия Калинина перечислила свои критерии качества арбузов.

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Она отметила, что многие предпочитают покупать арбузы не в магазинах, а на рынках. Калинина согласилась с этим и добавила, что плод нужно выбирать "пострашнее" - ведь в нем важен не внешний вид, а вкус.

При этом повар подчеркнула, что многие традиционные способы выбора арбузов уже не срабатывают.

"По звуку спелый плод уже не всегда получается отличить. Лучше всего делать это по цветовой гамме кожуры и самой мякоти. Нитратный арбуз выглядит так: он будет маленьким и с четко разграниченной цветовой гаммой", - уверена Калинина.

Кроме того, у натуральной ягоды граница будет выглядеть более размытой, передает Nation News.

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Повар научила выбирать качественные арбузы
Повар научила выбирать качественные арбузы
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