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Кремль: активность НАТО обязывает Россию принимать меры

14:55
  • четверг
  • 29 июля 2021

Ранее в Грузии стартовали учения Agile Spirit 2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в четверг заявил, что Москва вынуждена принимать меры в связи с активностью Североатлантического альянса у границ страны. Так кремлевский спикер прокомментировал стартовавшие в Грузии учения Agile Spirit 2021 с участием 12 стран - членов НАТО.
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Как подчеркнул Песков, альянс соприкасается с нашими границами, что становится предметом внимательного отслеживания.

"Главное - это обязывает нас принимать меры для обеспечения нашей безопасности. Это то, о чем неоднократно говорил и президент, и министр обороны, и на самых различных уровнях наши представители", - цитирует пресс-секретаря ТАСС.

Он добавил, что НАТО не скрывает - Россия для них является главным противником.

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