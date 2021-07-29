В центре "Вектор" назвали число полностью привитых россиян

Массовая вакцинация в стране идет с 18 января

В Telegram-канале о вакцине "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" появилось сообщение о том, что первым компонентом в России привились уже 36 миллионов человек.

"Первую дозу вакцины получили уже 36 миллионов россиян, полностью привиты - 26 миллионов", - сказано в посте.

Уточняется при этом, что полный цикл вакцинации "ЭпиВакКороной" прошли около миллиона россиян.

Массовая вакцинация в России идет с 18 января. Зарегистрированы четыре вакцины: помимо "ЭпиВакКороны", это "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи и "КовиВак" центра имени Чумакова.

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