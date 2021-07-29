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Площадки "Лето в городе" с авторскими меню появятся на 18 ярмарках Москвы

15:21
  • четверг
  • 29 июля 2021

Гастропроект поддержит рестораторов

Москва запускает гастрономический проект "Лето в городе" на ярмарочных площадках. Он призван поддержать столичных рестораторов, сообщается на официальном сайте мэра города.

"Более 50 предприятий торговли и общественного питания предложат москвичам необычные десерты, приготовленные по оригинальным и старинным рецептам, - более 200 видов мороженого и варенья, а также специальное ресторанное меню", - отмечается в сообщении.

На ярмарочных площадках можно будет попробовать не только блюда со всей России, но и из разных стран, среди которых Испания, Италия и Япония.

"Это возможность окунуться в их традиции, познакомиться поближе с культурой и открыть для себя новые уникальные и неповторимые блюда", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, жители смогут оценить морепродукты и необычные десерты, в том числе японское пирожное моти.

На текущий момент в мегаполисе определено 125 площадок для проведения ярмарок. Необычные блюда можно будет попробовать на 18 площадках.

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