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Российские рапиристки завоевали золото на Олимпиаде в Токио

15:32
  • четверг
  • 29 июля 2021

Спортсменки заняли первое место в командных соревнованиях

Российские рапиристки Лариса Коробейникова, Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина и Марта Мартьянова победили сборную Франции в финале командного турнира на Олимпийских играх в Токио.

Бронзовые медали завоевали итальянские рапиристки, победившие в поединке за третье место сборную США (45:23), передает ТАСС.

Ранее Дериглазова стала серебряным призером Олимпиады в Токио в личном первенстве, уступив в финале Кифер (13:15). Коробейникова завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за третье место итальянку Альче Вольпи (15:14).

Последний раз российские рапиристки завоевывали золотые медали в командном первенстве на Олимпийских играх в 2008 году в Пекине.

Таким образом, российские спортсмены завоевали с начала Игр 8 золотых медалей, 11 серебряных и 8 бронзовых.

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