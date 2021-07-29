В России за полгода выросло число онлайн-преступлений

Об этом сообщили в Генпрокуратуре

Под председательством генпрокурора Игоря Краснова прошло совещание об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года.

В частности, было сказано, что в этом году выросло число зарегистрированных онлайн-преступлений.

"В истекшем периоде 2021 года на 20,3% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - приводит сообщение Гепрокуратуры ТАСС.

Уточняется, что по итогам 2020 года рост составил 73,4% - общее число таких преступлений достигло 510 тысяч. Из них 210 тысяч составляли дистанционные мошенничества.

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