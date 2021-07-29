В России за полгода выросло число онлайн-преступлений

Об этом сообщили в Генпрокуратуре
Под председательством генпрокурора Игоря Краснова прошло совещание об итогах работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года.
В частности, было сказано, что в этом году выросло число зарегистрированных онлайн-преступлений.
"В истекшем периоде 2021 года на 20,3% увеличилось количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий", - приводит сообщение Гепрокуратуры ТАСС.
Уточняется, что по итогам 2020 года рост составил 73,4% - общее число таких преступлений достигло 510 тысяч. Из них 210 тысяч составляли дистанционные мошенничества.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram