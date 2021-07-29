Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие - 2021"

Задействованы будут боевые самолеты, артиллерия и бронетехника

Как сообщили журналистам в четверг в Министерстве обороны, в середине августа Россия и Китай проведут совместные учения "Взаимодействие – 2021". Пройдут они на территории КНР.

Участвовать будут подразделения одного из объединений Восточного военного округа.

"В учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек", - цитирует ведомство РИА "Новости".

Там добавили, что руководить учениями будут командования двух стран, для этого сформируют совместный орган руководства.

В ходе маневров будут отработаны в том числе организация разведки, контроль обстановки, информационная безопасность.

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