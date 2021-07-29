Елена Кац: Только контроль нагрузок на детей может предотвратить школьные трагедии

Стрессы могут стать причиной агрессии
Постоянный контроль нагрузок на учащихся может предотвратить школьные трагедии. Об этом рассказала главврач детской городской поликлиники №7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац.
"Большие нагрузки, усталость, стрессы, которые испытывают школьники, могут являться причиной агрессии, нападений на педагогов", - сказала она в ходе круглого стола в районе Вешняки, напомнив про трагедии в Казани, а также Прикамье, где ученик напал на учителя.
"Это сигнал: нужен тщательный, постоянный мониторинг нагрузок и состояния здоровья детей, причем комплексный – со стороны педагогов, врачей и родителей" - отметила Елена Кац.
Она также напомнила санитарные нормы, согласно которым недельная нагрузка на старшеклассников при пятидневке не должна превышать 34 часов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram