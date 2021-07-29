Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции

Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется

Посольство России в Анкаре сообщило, что в тушении лесных пожаров на юге Турции принимают участие российские противопожарные самолеты Бе-200.

"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - приводит сообщение дипмиссии РИА "Новости".

Ранее власти провинции Анталья рассказали о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на обширной территории.

Погибли три человека, 122 пострадали.

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