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Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции

16:04
  • четверг
  • 29 июля 2021

Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется

Посольство России в Анкаре сообщило, что в тушении лесных пожаров на юге Турции принимают участие российские противопожарные самолеты Бе-200.
В Анталье могут объявить режим ЧС из-за природных пожаров

"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", - приводит сообщение дипмиссии РИА "Новости".

Ранее власти провинции Анталья рассказали о сильном лесном пожаре в районе Манавгата. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на обширной территории.

Погибли три человека, 122 пострадали.

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