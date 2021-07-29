В турецком Мармарисе из-за пожаров началась эвакуация туристов

Огнем охвачены более 10 турецких провинций

К популярному турецкому курорту Мармарис подобрался сильный природный пожар. Лес горит рядом с жилыми домами и отелями. По некоторым данным, уже началась эвакуация местных жителей и отдыхающих. В общей сложности сейчас огнём охвачены 13 турецких провинций. Тушить пожары помогают три российских самолёта-амфибии Бе-200. Большинство очагов возгорания уже удалось взять под контроль.

Так сейчас выглядит город Мармарис. Огненное зарево и затянутое черным дымом небо. Для отдыхающих в Турции этот тур в прямом смысле стал горящим. Однако лесные пожары подобрались настолько близко к отелям, что власти, по одной информации, эвакуируют постояльцев. По другой - держат ситуацию под контролем.

Большинство российских туристов не тревожатся. Для них это словно игра с огнем: они продолжают отдыхать и веселиться и используют лесные пожары как фон для очередного селфи.

Люди отдыхают на пляже, купаются в бассейне и снимают, как авиация борется с огнем. Несмотря на большое количество спецтехники, справиться с которым до сих пор не получается. Ситуация настолько сложная, что в тушении задействовали три российских самолета-амфибии Бе-200. И хотя турецкие власти уверяют, что ситуация под контролем, видео с улиц это не подтверждает.

Из-за жары и сильного ветра огонь быстро добрался и до популярной курортной провинции Анталья. Люди все чаще жалуются на запах гари и плохое самочувствие. Однако россияне не отказываются от забронированных путевок в Турцию. К тому же, местные власти продолжают успокаивать, что туристические объекты в безопасности и отдыхающим ничто не угрожает. Тем не менее, все экскурсии в регионе приостановлены, дороги перекрыты. Ростуризм рекомендовал нашим соотечественникам не покидать территорию отелей.

На курорте Манавгат огонь вообще перекинулся на городские кварталы, десятки домов сгорели. Эвакуировали жителей 18 поселений. По последним данным, в результате ЧП погибли три человека. Еще более сотни пострадали. С ожогами и повреждениями дыхательных путей людей доставляют в больницы. Из-за сильного ветра природные пожары теперь добрались и до города Сид.

Из-за едкого дыма находиться на улице практически невозможно. На юге Турции полностью выгорели сотни гектаров леса. Поскольку пожарных бригад не хватает, власти Антальи потребовали ввести в провинции чрезвычайное положение. Скажется ли это на отдыхе российских граждан — неизвестно.

Александр Петров, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram