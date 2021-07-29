Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2

Пересадка между МЦД и метро будет организована по принципу "сухие ноги"

Уже в следующем году в Москве появится новый транспортно-пересадочный узел "Печатники", который объединит "Люблино" и две строящиеся станции МЦД-2 и БКЛ.

Общая площадь ТПУ составит 11 с половиной тысяч квадратных метров. Пересадка между МЦД и метро, организованная по принципу "сухие ноги", займёт всего несколько минут, сообщает "ТВ Центр". Навесы над платформами защитят пассажиров от дождя и снега, а безбарьерная среда облегчит пользование станцией для людей с ограниченными физическими возможностями.

В четверг ход строительства оценил мэр Москвы. Сергей Собянин подчеркнул, что открытие станции "Печатники" МЦД-2 позволит снизить нагрузку на метро и прилегающие дороги.

"Сотни тысяч жителей Подмосковья и Москвы каждый день пользуются услугами железнодорожного транспорта. Мы вместе с железнодорожниками улучшаем движение по пригородным направлениям. Построили МЦК, построили два МЦД, работаем над ещё тремя Московскими центральными диаметрами, которые являются уникальными проектами с точки зрения развития пассажирского транспорта, интеграции железных дорог в городскую среду", - заявил Собянин.

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