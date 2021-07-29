ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2

17:01
  • четверг
  • 29 июля 2021

Пересадка между МЦД и метро будет организована по принципу "сухие ноги"

Уже в следующем году в Москве появится новый транспортно-пересадочный узел "Печатники", который объединит "Люблино" и две строящиеся станции МЦД-2 и БКЛ.

Общая площадь ТПУ составит 11 с половиной тысяч квадратных метров. Пересадка между МЦД и метро, организованная по принципу "сухие ноги", займёт всего несколько минут, сообщает "ТВ Центр". Навесы над платформами защитят пассажиров от дождя и снега, а безбарьерная среда облегчит пользование станцией для людей с ограниченными физическими возможностями.

В четверг ход строительства оценил мэр Москвы. Сергей Собянин подчеркнул, что открытие станции "Печатники" МЦД-2 позволит снизить нагрузку на метро и прилегающие дороги.

"Сотни тысяч жителей Подмосковья и Москвы каждый день пользуются услугами железнодорожного транспорта. Мы вместе с железнодорожниками улучшаем движение по пригородным направлениям. Построили МЦК, построили два МЦД, работаем над ещё тремя Московскими центральными диаметрами, которые являются уникальными проектами с точки зрения развития пассажирского транспорта, интеграции железных дорог в городскую среду", - заявил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
Строительство станции "Печатники" МЦД-2
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.